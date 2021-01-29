Рада поддержала за основу законопроект о ликвидации "Укроборонпрома"
29 января, 2021, 14:30
Верховная Рада поддержала в первом чтении ликвидацию госконцерна "Укроборонпром"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По проект закона №3822 об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности проголосовали 227 нардепов.
Так, "Укроборонпром" планируют превратить в акционерное общество.
Документ позволит ускорить трансформацию ОПК в кратчайшие сроки - до одного года.
Ожидается, что в рамках трансформации создадут два крупных холдинга: "Оборонительные системы Украины", которые объединят 65 предприятий в 6 субхолдингов, а также аэрокосмический холдинг, который будет заниматься авиацией и космосом.
- Напомним, ранее генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев подписал приказ о начале корпоратизации оборонного концерна.
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