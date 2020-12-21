Укроборонпром запустил процесс корпоратизации

21 декабря, 2020, 17:53

Генеральный директор Укроборонпрома Юрий Гусев подписал приказ о начале корпоратизации оборонного концерна

Он подписал документ во время брифинга в Киеве 21 декабря.

Гусев отметил, что подписанием приказа запускается процесс подготовки к реформированию оборонного концерна. А сама подготовка к корпоратизации займет несколько месяцев.

"Сегодня я хочу подписать исторический для нашего концерна приказ о начале корпоратизации, о превращении концерна в холдинги, эффективные системы, которые откроют возможность для привлечения финансов, новых технологий, для внедрения эффективной прозрачной системы корпоративного управления", - отметил он.

В концерне ожидают, что в течение периода подготовки к корпоратизации Верховная Рада одобрит законопроект "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса".

Напомним, Фонд государственного имущества Украины продал частному инвестору за 50 млн грн четвертый объект ГП "Укрспирт".

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