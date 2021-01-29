Рада поддержала изменения в госбюджет для обеспечения субсидий пользователям электроотопления
29 января, 2021, 12:29
Верховная Рада приняла за основу и в целом проект закона №4672 о внесении изменений в государственный бюджет на 2021 год для обеспечения выплат компенсаций в связи с повышением тарифов на электроэнергию
Принятие закона поддержали 310 народных депутатов, передает Еспресо.TV.
Согласно тексту законопроекта, он вносит изменения в приложение №3 закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год".
Проект закона предусматривает создание новой бюджетной программы для предоставления компенсации в связи с повышением тарифов на электроэнергию. Субсидии смогут получить пользователи электроотопление, проживающие в домах и квартирах, а также многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа.
- Напомним, 27 января Кабинет министров поддержал решение о компенсации гражданам, у которых установлено электроотопление.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-