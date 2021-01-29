Рада поддержала изменения в госбюджет для обеспечения субсидий пользователям электроотопления

29 января, 2021, 12:29

Верховная Рада приняла за основу и в целом проект закона №4672 о внесении изменений в государственный бюджет на 2021 год для обеспечения выплат компенсаций в связи с повышением тарифов на электроэнергию

Принятие закона поддержали 310 народных депутатов, передает Еспресо.TV.

Согласно тексту законопроекта, он вносит изменения в приложение №3 закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год".

Проект закона предусматривает создание новой бюджетной программы для предоставления компенсации в связи с повышением тарифов на электроэнергию. Субсидии смогут получить пользователи электроотопление, проживающие в домах и квартирах, а также многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа.

Напомним, 27 января Кабинет министров поддержал решение о компенсации гражданам, у которых установлено электроотопление.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb