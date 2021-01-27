Пользователи электроотопления смогут получить компенсации, - Шмыгаль

27 января, 2021, 13:43

Правительство одобрило предоставление компенсаций пользователям электроотопления

Об этом премьер-министров Украины Денис Шмыгаль написал в Telegram.

"Правительство поддержало решение о компенсации гражданам, у которых установлено электроотопление", - написал Шмыгаль.

Он отметил, что компенсации будут начисляться автоматически. Они также будут касаться многодетных семей, приемных семей и детских домов семейного типа.

Общая сумма выплат, по словам Шмыгаля составит 1,4 млрд грн.

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