"Весть шокировала как гражданина": Ткаченко о возможном открытии покерного клуба в Доме профсоюзов на Майдане

29 января, 2021, 14:44

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что обеспокоен информацией о намерениях открыть покерный клуб в Доме профсоюзов на Майдане Независимости

Об этом он написал в Telegram.

"Известие о том, что в Доме профсоюзов на Майдане собираются открыть покерный клуб, шокировала. В первую очередь как гражданина. В здании, где во время Революции Достоинства был штаб Майдана. Там, где при пожаре погибли люди. Память о трагических события тех дней должна быть сохранена, а мемориальное наследство почтили достойно ", - написал Ткаченко.

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Министр добавил, что для "спортивного покера" там не место.

Он отметил, что МКИП делать все зависящее, чтобы не допустить размещения в Доме профсоюзов любых развлекательных заведений.