"Весть шокировала как гражданина": Ткаченко о возможном открытии покерного клуба в Доме профсоюзов на Майдане
Об этом он написал в Telegram.
"Известие о том, что в Доме профсоюзов на Майдане собираются открыть покерный клуб, шокировала. В первую очередь как гражданина. В здании, где во время Революции Достоинства был штаб Майдана. Там, где при пожаре погибли люди. Память о трагических события тех дней должна быть сохранена, а мемориальное наследство почтили достойно ", - написал Ткаченко.
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Министр добавил, что для "спортивного покера" там не место.
Он отметил, что МКИП делать все зависящее, чтобы не допустить размещения в Доме профсоюзов любых развлекательных заведений.
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