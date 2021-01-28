В Доме профсоюзов на Майдане планируют открыть покерный клуб - "Слидство.Инфо"

28 января, 2021, 12:53

В центре Киева в Доме профсоюзов на Майдане Независимости планируют покерный клуб

Об этом говорится в сюжете "Слидство.Инфо".

Отмечается, что подвальное помещение здания площадью около тысячи квадратов Федерация профсоюзов отдала в аренду более полутора лет назад. Судя по госреестра недвижимости, подвал планируют использовать для работы клуба спортивного покера.

В 2013-2014 Дом профсоюзов был штабом участников Майдана. Во время пожара там погибли люди.

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Журналистам удалось попасть в будущий покерный клуб и выяснить, что там планируют играть на деньги.

"Об этом нам сообщил человек, представившийся заведующим клуба. Он показал журналистам VIP-комнаты, в которых, по его словам, можно будет играть на" кэш ", то есть на деньги. Также на территории клуба будет ресторан и место для курения кальяна. посетителей VIP-комнат будут обслуживать "свои" официанты ", - говорится в материале.

В комментарии президент федерации спортивного покера Сергей Ефименко отрицает, что в новом клубе играть на деньги.

"Это нонсенс. Там деньги играть не будут. Там только турниры проводить", - уверяет Ефименко.