В Доме профсоюзов на Майдане планируют открыть покерный клуб - "Слидство.Инфо"
Об этом говорится в сюжете "Слидство.Инфо".
Отмечается, что подвальное помещение здания площадью около тысячи квадратов Федерация профсоюзов отдала в аренду более полутора лет назад. Судя по госреестра недвижимости, подвал планируют использовать для работы клуба спортивного покера.
В 2013-2014 Дом профсоюзов был штабом участников Майдана. Во время пожара там погибли люди.
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Журналистам удалось попасть в будущий покерный клуб и выяснить, что там планируют играть на деньги.
"Об этом нам сообщил человек, представившийся заведующим клуба. Он показал журналистам VIP-комнаты, в которых, по его словам, можно будет играть на" кэш ", то есть на деньги. Также на территории клуба будет ресторан и место для курения кальяна. посетителей VIP-комнат будут обслуживать "свои" официанты ", - говорится в материале.
В комментарии президент федерации спортивного покера Сергей Ефименко отрицает, что в новом клубе играть на деньги.
"Это нонсенс. Там деньги играть не будут. Там только турниры проводить", - уверяет Ефименко.
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