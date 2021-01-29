Погода на выходных: синоптик Наталья Диденко предупредила о порывистом ветре и гололеде
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Циклонам и атмосферным фронтам комфортно не только в Украине - шныряют по всей Европе. И январь также завершат беготней с осадками и ветром", - отметила Диденко.
Так, в Украине завершающие выходные января обещают осадки, гололед и порывистый ветер.
Преобладать будет периодический снег, в восточных областях, в южной части и в Днепропетровской области - дождь или мокрый снег.
По словам синоптика, днем 31 января - временная пауза в осадках в большинстве областей Украины. Однако на дорогах ожидается гололедица.
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"На дорогу на "лысой" резине не выезжайте, потому что будет ну-ну-ну. Или от гололеда, или от водителя со слабым нервами, который будет ехать рядом и может пострадать от подобного "лысого" разгильдяйства", - отметила Наталья Диденко.
Ночью ожидаются умеренные морозы, -3 °C ... -9 °C, а днем будет теплее, от -3 °C до +3 °C. В восточных областях, на юге, а также в Днипре с районами предполагается теплая погода, днем +3 °C ... + 7 °C.
В Киеве в выходные будет преобладать влажная погода, лишь днем в воскресенье осадки маловероятны. На дорогах гололедица.
В ночные часы поморозит, -5 °C ... -8 °C, днем ожидается 0 °C ... -3 °C. Ветер будет порывистым.
Также синоптик попердила, что февраль в Украине начнется визитом очередного циклона из Италии-Балкан.
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