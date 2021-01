Какую погоду ожидать в феврале: в Укргидрометцентре дали прогноз

27 января, 2021, 15:56

В феврале погода будет теплее, чем в январе, однако могут быть кратковременные сильные морозы и осадки

Об этом сообщил заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко в комментарии "Сегодня" .

"В Украине все больше проявляются тенденции глобального потепления, поэтому среднемесячная температура воздуха ожидается на 1,5 ° C -2 ° C выше средних многолетних значений. Это от -3 ° C до + 1 ° C, в Крыму до + 3 ° C" , - сообщил он о погоде в феврале.

Осадков в феврале может выпасть меньше нормы, это от 25 до 58 см снега на весь месяц.

По словам Прокопенко, наиболее малоснежными окажутся восточные области. В горных районах Закарпатья и горах Крыма до 73-110 мм осадки ожидаются в пределах средних многолетних значений: от 73 см до 1,1 м снега.

Ситуацию с осадками могут улучшить циклоны из Средиземноморья, вероятность их прохождения через Украину достаточно высока. Прежде всего это касается южных областей.

В свою очередь синоптик Леонид Горбань отметил, что в феврале будет несколько периодов морозов и потепления.

Он считает, что первая декада февраля будет холодной и снежной.

"1 февраля возможен мороз 14 ° C. Но каждый день температура будет повышаться в среднем на 1-2 ° C, и уже до 10 февраля существенно потеплеет, днем будет около нуля. Снег ожидается 2, 3, 6, 7, 9 и 10 февраля ", - отметил синоптик.

В период с 11 по 20 февраля прогнозируется новое похолодание. Самым холодным днем ​​второй декады будет 16 февраля, когда дневная температура опустится до -9 ° C, ночная - до -17 ° C ...- 13 ° C.

"После этого начнется быстрое увеличение температуры, которая до 20 февраля пересечет нулевую отметку и станет плюсовой. Вторая декада февраля будет малоснежной", - подчеркнул Горан.

По его словам, третья декада февраля ожидается сравнительно теплой. В этот период температура будет колебаться в диапазоне от -1 ° C до + 1 ° C. Снег с дождем возможен 25 и 27 февраля.

