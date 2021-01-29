Парламент Португалии одобрил легализацию эвтаназии в стране
29 января, 2021, 18:29
В Португалии поддержали легализацию эвтаназии для неизлечимо больных пациентов
Об этом сообщает Reuters.
29 января парламент Португалии проголосовал за легализацию эвтаназии в стране.
Так, Португалия станет седьмой страной в мире, где неизлечимо больные пациенты смогут обратиться за помощью к врачу, чтобы положить конец жизни.
Законопроект осталось подписать президенту Португалии Марселу Ребелу де Соза, который заявил, что будет учитывать решение законодательного органа.
Справка: Эвтаназия - прекращение жизни человека быстрым способом. Она разрешена психически здоровым пациентам старше 18 лет, страдающим неизлечимой болезнью или от "длительной и невыносимой" боли.
- Напомним, 65,2% жителей Новой Зеландии на референдуме поддержали закон о легализации эвтаназии.
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