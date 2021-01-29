Парламент Португалии одобрил легализацию эвтаназии в стране

29 января, 2021, 18:29

В Португалии поддержали легализацию эвтаназии для неизлечимо больных пациентов

Об этом сообщает Reuters.

29 января парламент Португалии проголосовал за легализацию эвтаназии в стране.

Так, Португалия станет седьмой страной в мире, где неизлечимо больные пациенты смогут обратиться за помощью к врачу, чтобы положить конец жизни.

Законопроект осталось подписать президенту Португалии Марселу Ребелу де Соза, который заявил, что будет учитывать решение законодательного органа.

Справка: Эвтаназия - прекращение жизни человека быстрым способом. Она разрешена психически здоровым пациентам старше 18 лет, страдающим неизлечимой болезнью или от "длительной и невыносимой" боли.

Напомним, 65,2% жителей Новой Зеландии на референдуме поддержали закон о легализации эвтаназии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb