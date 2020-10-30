Новозеландцы поддержали на референдуме легализацию эвтаназии в стране
Об этом говорится в опубликованных результатах голосования, передает Hromadske.
За законопроект об эвтаназии проголосовал местный парламент, но для одобрения его должны поддержать и на референдуме.
Официальные результаты объявят через несколько дней, а сам закон должен вступит в силу в ноябре следующего года.
Читайте также: В Австралии впервые применили эвтаназию
Активисты, выступающие за легализацию эвтаназии, назвали результаты "победой доброты и сострадания".
Закон предусматривает, что пациент может претендовать на эвтаназию, если: страдает неизлечимой болезнью; по оценкам врачей, человеку остается жить не более, чем 6 месяцев у больного - значительное ухудшение состояния здоровья; больной способен принять осознанное решение об эвтаназии.
Причиной могут быть преклонный возраст, психические заболевания или инвалидности. Кроме того, эвтаназия должна быть инициативой самого пациента. Она возможна только для взрослых, а запрос должен быть одобрен двумя врачами.
-
По состоянию на 2020 год, эвтаназия в той или иной форме официально разрешена в Бельгии, Люксембурге, Нидерландах, Швейцарии, Германии, Канаде, Колумбии, части Австралии, некоторых штатах США
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-