Новозеландцы поддержали на референдуме легализацию эвтаназии в стране

30 октября, 2020, 21:01

65,2% жителей Новой Зеландии на референдуме поддержали закон о легализации эвтаназии, а 33,8% людей высказались против этого

Об этом говорится в опубликованных результатах голосования, передает Hromadske.

За законопроект об эвтаназии проголосовал местный парламент, но для одобрения его должны поддержать и на референдуме.

Официальные результаты объявят через несколько дней, а сам закон должен вступит в силу в ноябре следующего года.

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Активисты, выступающие за легализацию эвтаназии, назвали результаты "победой доброты и сострадания".

Закон предусматривает, что пациент может претендовать на эвтаназию, если: страдает неизлечимой болезнью; по оценкам врачей, человеку остается жить не более, чем 6 месяцев у больного - значительное ухудшение состояния здоровья; больной способен принять осознанное решение об эвтаназии.

Причиной могут быть преклонный возраст, психические заболевания или инвалидности. Кроме того, эвтаназия должна быть инициативой самого пациента. Она возможна только для взрослых, а запрос должен быть одобрен двумя врачами.

По состоянию на 2020 год, эвтаназия в той или иной форме официально разрешена в Бельгии, Люксембурге, Нидерландах, Швейцарии, Германии, Канаде, Колумбии, части Австралии, некоторых штатах США