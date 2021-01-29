МЗ обновило список стран "красной" карантинной зоны
29 января, 2021, 13:18
Министерство здравоохранения обновило перечень стран "красной" и "зеленой" зон карантина из-за пандемии коронавируса
Об этом сообщила пресс-служба МЗ.
Так, в списке данные о 194 государствах, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения.
В "красной" зоне 63 страны. В ней оказались, в частности, Венгрия, Российская Федерация, Румыния, Канада, Австрия, Польша, Беларусь, Италия, Франция, Бразилия, Великобритания, США и другие.
В то же время в "зеленой" зоне оказались Турция, Армения, Норвегия, Финляндия, Египет и др.
В совю очередь в Украине по состоянию на 29 января показатель количества активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тыс. населения составляет 169,7.
- Напомним, в течение суток 28 января был зафиксирован 5181 новый случай коронавируса (из них дети - 218, медработники - 212), 128 пациентов умерли, 11310 - выздоровели.
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