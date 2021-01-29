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В Украине в течение суток - 5181 новый случай COVID-19, умерли 128 пациентов

По состоянию на утро пятницы, 29 января, в Украине зафиксировано 1211593 случая заражения коронавирусом COVID-19, из них 22 479 - летальных, 1003341 человек выздоровел

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

В течение суток 28 января было зафиксирован 5181 новый случай коронавируса (из них дети - 218, медработники - 212), 128 пациентов умерли, 11310 - выздоровели.

По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:

  • г. Киев - 361 случай;
  • Винницкая область - 282 случая;
  • Волынская область - 159 случаев;
  • Днепропетровская область - 259 случаев;
  • Донецкая область - 193 случая;
  • Житомирская область - 167 случаев;
  • Закарпатская область - 137 случаев;
  • Запорожская область - 232 случая;
  • Ивано-Франковская область - 356 случаев;
  • Киевская область - 326 случаев;
  • Кировоградская область - 27 случаев;
  • Луганская область - 40 случаев;
  • Львовская область - 440 случаев;
  • Николаевская область - 207 случаев;
  • Одесская область - 260 случаев;
  • Полтавская область - 218 случаев;
  • Ровенская область - 209 случаев;
  • Сумская область - 123 случая;
  • Тернопольская область - 179 случаев;
  • Харьковская область - 248 случаев;
  • Херсонская область - 70 случаев;
  • Хмельницкая область - 147 случаев;
  • Черкасская область - 131 случай;
  • Черновицкая область - 258 случаев;
  • Черниговская область - 152 случая.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (440), в г. Киев (361), Ивано-Франковской (356), Киевской (326) и Винницкой (238) областях", - отметили в Минздраве.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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