В Украине в течение суток - 5181 новый случай COVID-19, умерли 128 пациентов
29 января, 2021, 08:40
По состоянию на утро пятницы, 29 января, в Украине зафиксировано 1211593 случая заражения коронавирусом COVID-19, из них 22 479 - летальных, 1003341 человек выздоровел
Об этом сообщает пресс-служба МЗ.
В течение суток 28 января было зафиксирован 5181 новый случай коронавируса (из них дети - 218, медработники - 212), 128 пациентов умерли, 11310 - выздоровели.
По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев - 361 случай;
- Винницкая область - 282 случая;
- Волынская область - 159 случаев;
- Днепропетровская область - 259 случаев;
- Донецкая область - 193 случая;
- Житомирская область - 167 случаев;
- Закарпатская область - 137 случаев;
- Запорожская область - 232 случая;
- Ивано-Франковская область - 356 случаев;
- Киевская область - 326 случаев;
- Кировоградская область - 27 случаев;
- Луганская область - 40 случаев;
- Львовская область - 440 случаев;
- Николаевская область - 207 случаев;
- Одесская область - 260 случаев;
- Полтавская область - 218 случаев;
- Ровенская область - 209 случаев;
- Сумская область - 123 случая;
- Тернопольская область - 179 случаев;
- Харьковская область - 248 случаев;
- Херсонская область - 70 случаев;
- Хмельницкая область - 147 случаев;
- Черкасская область - 131 случай;
- Черновицкая область - 258 случаев;
- Черниговская область - 152 случая.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (440), в г. Киев (361), Ивано-Франковской (356), Киевской (326) и Винницкой (238) областях", - отметили в Минздраве.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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