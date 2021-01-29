Луческу пожаловался на финансовую ситуацию в "Динамо"
Об этом сообщает "Спорт Экспресс".
По словам Луческу, когда он пришел в "Динамо", то клуб был в сложной ситуации.
"Я принял клуб в очень сложной ситуации: с тех пор как я покинул "Шахтер", киевляне сильно поменяли команду, практически все опытные игроки ушли. "Динамо" не может покупать дорогих игроков и предлагать футболистам большие зарплаты. Но это компенсируется энтузиазмом имеющихся у нас ребят . Они хотят проявить себя, повысить свой статус, свою значимость. Год назад киевляне уступили "Шахтеру" 23 очка в чемпионате. Это слишком. Из-за отсутствия соперничества страдает весь украинский футбол ", - сказал румын.
Мирча Луческу возглавил "Динамо" летом 2020 года. Под руководством румынского тренера команда выиграла Суперкубок Украины, вышла в Лигу чемпионов и занимает первую строчку в турнирной таблице УПЛ.
Перед "Динамо" Луческу 13 лет провел в донецком "Шахтере", который покинул в 2016 году.
- 15 января голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко рассказал, что он в восторге от работы с главным тренером Мирчей Луческу.
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