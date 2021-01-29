Более 500 легковушек убрали из заторов, - спикер ГСЧС о непогоде в Одесской области

29 января, 2021, 19:43

Руководитель пресс-службы ГСЧС в Одесской области Сергей Решетняк рассказал о ситуации с метелями

Об этом он сказал в программе "Большой эфир Василия Зимы", передает Еспресо.TV.

"Напряженная ситуация остается на территории области. Благодаря своевременно принятым мерам и смягченной погоде все же удалось службе автомобильных дорог немного разрешить движение легкового транспорта. В то же время наиболее сложная ситуация на М-05 под Знаменкой. Учитывая эту ситуацию, там работает тяжелая инженерная техника ГСЧС, инженерная машина разграждения и тягачи работают. В настоящее время расчищено 170 км дорог. Убрано 184 единицы техники со сложных участков дорог. Но пробка для тяжелой техники остается. Происходит постепенное движение легковых авто. За это время работы спасателей более 500 легковушек было убрано из заторов, несмотря на то что люди заранее были предупреждены о таких неблагоприятных условиях", - сказал представитель ГСЧС.

Он отметил, что больше всего от этой ситуации страдают дальнобойщики. Учитывая это, спасателями развернут пункт питания и пункт обогрева на автотрассе в Любашевском районе. По его словам, сегодня, 29 января, удалось предоставить горячее питание более чем 300 водителям.

Напомним, что в ряде областей Украины из-за непогоды произошло обесточивание населенных пунктов.

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