Непогода в Украине: обесточены 273 населенных пункта
28 января, 2021, 21:01
В ряде областей Украины из-за непогоды обесточены населенные пункты
Об этомсообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"По информации Укрэнерго остаются обесточенными 273 населенных пункта в 4 областях, а именно: Одесская - 153, Николаевская - 63, Кировоградская - 53 и Киевская - 4. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении.
Сейчас бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения.
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