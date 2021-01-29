Bitcoin вырос в стоимости на $ 5 тыс. после шести слов Маска в Twitter
29 января, 2021, 13:42
29 января, после того, как Маск добавил хеш-тег #bitcoin в собственную биографию на Twitter и написал "В ретроспективе это было неизбежно", курс криптовалюты рекордно вырос на $ 5 тыс.
Об этом сообщает Coindesk, передает "Укринформ".
За считанные минуты после сообщения миллиардера Илона Маска и хеш-тегу #bitcoin в биографии валюта выросла с около $ 32 тыс. долларов до $ 37 тыс. 50.
Таким образом, стоимость основной криптовалюты достигла своего максимума за последние 10 дней.
Сейчас валюта торгуется по цене $ 37 тыс. 166 за виртуальную монету.
- Напомним, 8 января 2021 биткоин вырос в цене до $ 41,5 тыс. за единицу, установив новый рекорд.
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