Bitcoin вырос в стоимости на $ 5 тыс. после шести слов Маска в Twitter

29 января, 2021, 13:42

29 января, после того, как Маск добавил хеш-тег #bitcoin в собственную биографию на Twitter и написал "В ретроспективе это было неизбежно", курс криптовалюты рекордно вырос на $ 5 тыс.

Об этом сообщает Coindesk, передает "Укринформ".

За считанные минуты после сообщения миллиардера Илона Маска и хеш-тегу #bitcoin в биографии валюта выросла с около $ 32 тыс. долларов до $ 37 тыс. 50.

Таким образом, стоимость основной криптовалюты достигла своего максимума за последние 10 дней.

Сейчас валюта торгуется по цене $ 37 тыс. 166 за виртуальную монету.

Напомним, 8 января 2021 биткоин вырос в цене до $ 41,5 тыс. за единицу, установив новый рекорд.

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