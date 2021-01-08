Курс биткоина побил новый рекорд: $41,5 тыс. за единицу

8 января, 2021, 13:57

8 января цены на основную криптовалюту мира пробили отметку в $41 тыс.

Соответствующие данные показывает биржа Binance.

В пятницу, 8 января, рост цены криптовалюты превысил 9%.

Стоимость одного биткоина, по состоянию на 12:56, составила $40 тыс. 602. Позже криптовалюта впервые перешла отметку в $41 тыс. и достигла нового исторического максимума в $41 тыс. 542.

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Напомним, только 6 января криптовалюта биткоин впервые пересекла отметку в $35 тысяч.

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