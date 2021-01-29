Адвокат Януковича отрицает вручение подозрения в госизмене

29 января, 2021, 17:28

Адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что ГБР не вручали подозрение в государственной измене экс-президенту

Об этом он заявил в комментарии НВ .

"Это заведомо ложная информация, выданная ГБР. Каких-либо подозрений (Виктору Януковичу, - ред.) не вручалось - об этом есть соответствующая запись в протоколе", - сказал адвокат.

Напомним, 28 января в ОГПУ сообщили, что ГБР сообщило о подозрении в государственной измене за подписание "Харьковских соглашений" экс-президенту Виктору Януковичу.

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