Адвокат Януковича отрицает вручение подозрения в госизмене
29 января, 2021, 17:28
Адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что ГБР не вручали подозрение в государственной измене экс-президенту
Об этом он заявил в комментарии НВ .
"Это заведомо ложная информация, выданная ГБР. Каких-либо подозрений (Виктору Януковичу, - ред.) не вручалось - об этом есть соответствующая запись в протоколе", - сказал адвокат.
- Напомним, 28 января в ОГПУ сообщили, что ГБР сообщило о подозрении в государственной измене за подписание "Харьковских соглашений" экс-президенту Виктору Януковичу.
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