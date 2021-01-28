В селах может произойти бунт, который выльется в Колиивщину, - Бессмертный о земельной реформе
28 января, 2021, 22:00
Дипломат и политик Роман Бессмертный рассказал, как могут выглядеть возможные протесты из-за земельной реформе в селах
Об этом он сказал в эфире "Красная линия с Сергеем Высоцким", передает Еспресо.TV.
"Сейчас наступит лето и начинается земельная реформа. Мы просто не понимаем одной вещи - что такое протестующий город и что такое бунт в селе. Там не может быть организованной акции, там будет бунт, который на самом деле выльется в Колиивщину массовую и вот я ищу, а где же подготовка там - специалистов, людей, принятие нормативной базы, законных актов, регламентирующих эти процессы. К сожалению, этого не происходит", - сказал Бессмертный.
- Напомним 15 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о передаче земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность громад.
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