Украинская, переболевших COVID-19, пока не будут вакцинировать, - Ляшко

28 января, 2021, 15:27

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что граждане, которые переболели коронавирусом, не получат прививки от болезни в первой волне

Об этом сообщает ТСН.

"Может быть отсрочена вакцинация тех, кто переболел, на 3-6 месяцев, как рекомендует ВОЗ, так как ограничен доступ к вакцинам. У человека, который переболел есть защита на 3-6 месяцев. Мы лучше защитим того, кто не переболел, а попадает в группу риска, способный привести к осложнениям несовместимым с жизнью", - отметил Ляшко.

Он добавил, что ВОЗ рекомендует не включать переболевших коронавируса в первую волну вакцинации, поскольку у таких пациентов может оставаться еще иммунитет.

Напомним, что Рада приняла за основу проект закона №4613 "О внесении изменений в Закон Украины "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства".

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