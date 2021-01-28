Украинец, бросивший вызов обидчику Ломаченко рассказал, когда завершит карьеру
28 января, 2021, 15:49
Украинский боксер Виктор Постол, которому 16 января исполнилось 37 лет, заявил, что не собирается в ближайшее время заканчивать карьеру
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на youtube-канал "Боксерская правда".
По словам Постола, он готов еще боксировать в течение 2-3 лет.
"Я еще планирую боксировать, если будет здоровье, года 2-3 точно. Если все будет хорошо", - сказал 37-летний Постол.
В последнем бою, который состоялся в конце августа, Виктор Постол по очкам проиграл Хосе Рамиресу. Поражение лишило Украинский возможности стать чемпионом WBC (Всемирного боксерского совета) и WBO (Всемирной боксерской организации) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).
- 27 января Постол заявил о готовности провести поединок против американца Теофимо Лопеса, который победил Василия Ломаченко.
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