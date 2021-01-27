Украинский боксер бросил вызов обидчику Ломаченко

27 января, 2021, 09:09

Украинский боксер Виктор Постол заявил о готовности провести поединок против американца Теофимо Лопеса, который победил Василия Ломаченко

Об этом Постол заявил в интервью "Боксерской правде" на YouTube.

По словам Постола, он готов встретиться с Лопесом, если американец выполнит свое обещание и перейдет в полусредний вес (до 63,5 кг) из легкого дивизиона (до 61,2 кг).

"Я не против, чтобы Лопес, когда перейдет в 63 кг, сказал: давайте я с Постолом отбоксирую. Я готов с ним встретиться. Я думаю, мне было бы удобно с ним боксировать", - сказал Постол.

Вместе с тем он отметил, что Лопесу будет сложно добиться успеха в новой весовой категории.

"Я думаю, ему будет трудно, если он перейдет в 63 кг и встретится с Хорхе Рамиресом. Мне кажется, что Рамирес его сломает. Я считаю, что ему нужна акклиматизация", - сказал Постол, который был чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета ) в полусреднем весе.

Лопес в октябре 2020 года победил Ломаченко единогласным решением судей и отобрал у него титулы WBC, WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации). Американец владел поясом IBF (Международной боксерской федерации) и стал абсолютным чемпионом мира.

19 января стало известно, что Теофимо Лопес согласится провести второй бой с Василием Ломаченко только за большие деньги.

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