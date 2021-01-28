Российский проект "Бабьего Яра" начал строить синагогу на кладбище, разрешение дал Ткаченко, - историк

28 января, 2021, 18:28

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" начал работы по возведению синагоги на территории Кирилловского православного кладбища

Об этом сообщил Еспрессо.TV историк Виталий Нахманович.

Разрешение на проведение работ дал министр культуры Украины Александр Ткаченко.

"В Офисе президента Украины состоялось совещание, на котором было решено предварительно получить согласие на это строительство у руководителей христианских конфессий. Но поскольку перспективы получения такого согласия были крайне призрачными, руководители центра Холокоста пошли другим путем и переименовали синагогу в мемориальный объект "Место для раздумий", - заявил историк.

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Он добавил, что 25 января, была представлена новая творческая концепция Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

"Этой концепцией не предусмотрено создание никакого "места для размышлений", зато подробно описан проект "Синагоги в Бабьем Яру", - добавил Нахманович.

По его словам, Ткаченко распорядился, чтобы сотрудникам Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" были переданы все чертежи здания конторы бывшего еврейского кладбища, где предусматривалось создание государственного Мемориального музея памяти жертв Бабьего Яра.

"Наверное, теперь здесь планируется разместить один из многочисленных музеев, предусмотренных упомянутой творческой концепцией. Очевидно, что министр действовал не по своему усмотрению, а в русле общей политики сегодняшних руководителей нашего государства", - подытожил историк.