Украинские евреи выступили против российского проекта чествования памяти жертв Бабьего Яра, - заявление

24 декабря, 2020, 17:14

В заявлении украинские евреи объясняют, почему поддерживают украинский проект в противовес российскому, спонсируемому прокремлевскими олигархами

Об этом говорится в заявлении украинских евреев к гражданскому обществу, передает "Историческая правда".

"Мы, украинские евреи, как и многие евреи разных стран, безусловно, поддерживаем идею увековечения памяти десятков тысяч евреев и людей других национальностей и конфессий, убитых нацистами в Бабьем Яру в годы Второй мировой войны. Лучшие представители нашего и других народов боролись за это много лет. Но нам не все равно, кто и какой ценой воплотит эту идею в жизнь", - говорится в открытом письме.

"Считаем невозможным и недопустимым любое решение, предусматривающее строительство на территории кладбищ и мест массовых захоронений, - это абсолютно противоречит еврейской и общечеловеческой традиции и морали", - подчеркнули в обращении.

Община украинских евреев заявляет о поддержке украинского проекта комплексной мемориализации Бабьего Яра, "который не предусматривает никакого фундаментального строительства на земле, где находились православное, еврейское, караимское и мусульманское кладбища и где похоронены останки десятков тысяч жертв нацистских палачей".

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"Именно поэтому нас возмутили планы инициаторов создания российского проекта Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр "(МЦХБ) построить так называемую временную поминальную синагогу на территории бывшего Кирилловского православного кладбища в урочище Бабий Яр, сразу за памятником "Менора", - добавили в письме.

По словам подписантов, это попытка руководства российского проекта "цинична и неприемлема для религиозных евреев, как и для верующих всех конфессий и вообще для нормальных, порядочных людей, - использовать территорию кладбищ и заповедника "Бабий Яр" для продвижения своих провокационных идей и пиар-акций".

В общине напомнили про "сомнительную в эстетическом плане" арт-инсталляцию, посвященную годовщине начала расстрелов в Бабьем Яру и установленную в сентябре текущего года вопреки протестам общественности непосредственно на земле разрушенного Еврейского кладбища.

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"Безнаказанность вдохновляет. Похоже, что российские миллиардеры - спонсоры проекта (Фридман, Хан и Фукс) больше, чем в строительстве мемориала, заинтересованы в провоцировании общественного возмущения против его создания. Цель подобных провокаций - нарушить межконфессиональный и межэтнический мир в Украине, а тех, кто выступает против подобного кощунственного строительства, на весь мир объявить "ужасными украинскими антисемитами", - считают в еврейской общине Украины.

"Люди, которые объявляют себя ревнителями памяти жертв Холокоста, еще больше, чем другие, не смеют осквернять захоронения - ни места, где мученической смертью гибли жертвы нацистов, ни территории разрушенных советской властью кладбищ. Порядочный человек не может, не имеет права примириться с подобным святотатством. Просим тех, кто разделяет нашу позицию и опасения, поддержать это обращение", - отметили авторы обращения.

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