"Коломойскому можно в гигантских объемах, а городам - нет": мэр Днепра Филатов о скидках на закупку электроэнергии

28 января, 2021, 16:08

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что городам, крупнейшим потребителям, не позволяют покупать электроэнергию со скидкой, а олигархам можно

Об этом он написал на своей странице в Facebook .

"Риторический вопрос. Еду по городу и ставлю сам себе вопрос без ответа: "Почему Коломойскому можно покупать электроэнергию со скидками и в гигантских объемах, а городам, например, нельзя?" - заметил Филатов.

По его словам, города, особенно областные центры, являются крупнейшими потребителями и они платежеспособны, имеют приличные бюджеты.

"Но Коломойскому можно, а нам - нет. Где логика?" - написал Филатов.

Напомним, Верховная Рада рекомендовала Кабмину установить спецтариф на использование электроэнергии до 100 кВт/час.

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