Рада рекомендовала Кабмину установить спецтариф на использование электроэнергии до 100 кВт/ч
Принятие проекта постановления поддержали 337 народных депутатов, передает Еспресо.TV .
Согласно тексту проекта постановления, она предлагает внедрить государственное регулирование тарифов на тепловую энергию, снабжение горячей воды, электроэнергии и природного газа; установить отдельный тариф на электрическую энергию за потребление до 100 кВт/ч. на месяц; установить отдельный тариф на электроэнергию для домов за потребление до 3 тыс. кВт/ч. на месяц; усовершенствовать механизм поддержки уязвимых потребителей; рассмотреть можиливисть компенсации расходов, понесенных потребителями, проживающих в домах, за объем потребленной электроэнергии в 3 тыс. кВт/ч в месяц.
- Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг рекомендовал принять проект постановления №4650.
- 27 января Кабинет министров одобрил предоставление компенсаций пользователям электроотопления.
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