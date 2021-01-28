Рада рекомендовала Кабмину установить спецтариф на использование электроэнергии до 100 кВт/ч

28 января, 2021, 11:55

Верховная Рада приняла проект постановления №4650 "О мерах, направленных на социальную защиту населения, в связи с повышением цен (тарифов) на жилищно-коммунальные услуги"

Принятие проекта постановления поддержали 337 народных депутатов, передает Еспресо.TV .

Согласно тексту проекта постановления, она предлагает внедрить государственное регулирование тарифов на тепловую энергию, снабжение горячей воды, электроэнергии и природного газа; установить отдельный тариф на электрическую энергию за потребление до 100 кВт/ч. на месяц; установить отдельный тариф на электроэнергию для домов за потребление до 3 тыс. кВт/ч. на месяц; усовершенствовать механизм поддержки уязвимых потребителей; рассмотреть можиливисть компенсации расходов, понесенных потребителями, проживающих в домах, за объем потребленной электроэнергии в 3 тыс. кВт/ч в месяц.

Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг рекомендовал принять проект постановления №4650.

27 января Кабинет министров одобрил предоставление компенсаций пользователям электроотопления.