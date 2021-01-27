Заместитель Ермака прокомментировал разговор Байдена с Путиным
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк.
"Безусловно, новый президент США сразу активно включился в глобальную повестку дня. На мой взгляд, телефонный разговор между Байденом и Путиным - это обозначение ключевого приоритета новой администрации, своего рода сигнал: мы возвращаемся в мировую повестку дня с традиционными ценностями и традиционной жесткостью по отношению к тем, кто нарушает правила", - отметил Подоляк.
По его словам, наполнение разговора "выглядит идеально для интересов Украины".
Читайте также: Байден поговорил с Путиным, в разговоре заявил о поддержке суверенитета Украины
"Байден не просто подтвердил ключевую позицию в отношении безусловной поддержки Америкой суверенитета и территориальной целостности Украины. Но поставил вопрос поддержки нашего суверенитета фактически первым", - добавил Подоляк.
Он убежден: у России есть только один шанс на хоть какие-то минимально нормальные отношения с Америкой и миром - полное прекращение агрессивной политики России.
"И в первую очередь в этом - прекращение агрессии против Украины, возвращение Россией всех наших временно оккупированных территорий, отказ от поддержки различных незаконных вооруженных бандформирований", - резюмировал он.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-