Заместитель Ермака прокомментировал разговор Байдена с Путиным

27 января, 2021, 09:27

Телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и его российским коллегой Владимиром Путиным является свидетельством возвращения американской администрации в мировую повестку дня

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

"Безусловно, новый президент США сразу активно включился в глобальную повестку дня. На мой взгляд, телефонный разговор между Байденом и Путиным - это обозначение ключевого приоритета новой администрации, своего рода сигнал: мы возвращаемся в мировую повестку дня с традиционными ценностями и традиционной жесткостью по отношению к тем, кто нарушает правила", - отметил Подоляк.

По его словам, наполнение разговора "выглядит идеально для интересов Украины".

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"Байден не просто подтвердил ключевую позицию в отношении безусловной поддержки Америкой суверенитета и территориальной целостности Украины. Но поставил вопрос поддержки нашего суверенитета фактически первым", - добавил Подоляк.

Он убежден: у России есть только один шанс на хоть какие-то минимально нормальные отношения с Америкой и миром - полное прекращение агрессивной политики России.

"И в первую очередь в этом - прекращение агрессии против Украины, возвращение Россией всех наших временно оккупированных территорий, отказ от поддержки различных незаконных вооруженных бандформирований", - резюмировал он.