Байден поговорил с Путиным, в разговоре заявил о поддержке суверенитета Украины
Об этом сообщили администрация Путина и пресс-центр Белого дома.
В ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, президент США Джо Байден акцентировал вопросы хакерских нападений на американские учреждения, в которых разведывательные службы США обвиняют Россию, и арест лидера российской оппозиции Алексея Навального.
Пресс-секретарь Белого дома Псаки на брифинге заявила, что Байден подчеркнул, что США поддерживают суверенитет Украины перед лицом российской агрессии.
Psaki says Biden has spoken to Putin. Call happened since the briefing started, but she says he planned to discuss support for Ukraine sovereignty, Navalny poisoning and SolarWinds hack.- Kaitlan Collins (@kaitlancollins) January 26, 2021
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