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Байден поговорил с Путиным, в разговоре заявил о поддержке суверенитета Украины


фото: Reuters
Президент США Джо Байден впервые после прихода в Белый дом провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным

Об этом сообщили администрация Путина и пресс-центр Белого дома.

В ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, президент США Джо Байден акцентировал вопросы хакерских нападений на американские учреждения, в которых разведывательные службы США обвиняют Россию, и арест лидера российской оппозиции Алексея Навального.

Пресс-секретарь Белого дома Псаки на брифинге заявила, что Байден подчеркнул, что США поддерживают суверенитет Украины перед лицом российской агрессии.

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