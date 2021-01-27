WBO приняла важное решение относительно боя Усика с британским тяжеловесом

27 января, 2021, 10:10

WBO в ближайшее время объявит о бое украинца Александра Усика и британца Джо Джойса за титул "временного" чемпиона мира WBO

Об этом сообщил инсайдер Дэн Рафал на substack.com.

По его информации, Усик и Джойс близки к подписанию контракта на бой. В ближайшее время ожидается официальное заявление WBO (Всемирной боксерской организации) о встрече между украинцем и британцем за титул "временного" чемпиона мира.

Победитель поединка Усик - Джойс встретится с абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, который определится в бою между британцами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. В случае отказа абсолютного чемпиона в течение 180 дней провести бой с победителем поединка Усик - Джойс "временный" пояс станет полноценным.

Ожидается, что поединок Усик - Джойс состоится во второй половине мая в Великобритании. Джошуа и Фьюри встретятся в июне.

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO. Джо Джойс занимает второе место в рейтинге организации.

Энтони Джошуа владеет поясами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Напомним, 26 января Джо Джойс заявил, что встретится с Александром Усиком в поединке за звание "временного" чемпиона мира WBO в апреле.

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