WBO приняла важное решение относительно боя Усика с британским тяжеловесом
Об этом сообщил инсайдер Дэн Рафал на substack.com.
По его информации, Усик и Джойс близки к подписанию контракта на бой. В ближайшее время ожидается официальное заявление WBO (Всемирной боксерской организации) о встрече между украинцем и британцем за титул "временного" чемпиона мира.
Победитель поединка Усик - Джойс встретится с абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, который определится в бою между британцами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. В случае отказа абсолютного чемпиона в течение 180 дней провести бой с победителем поединка Усик - Джойс "временный" пояс станет полноценным.
Ожидается, что поединок Усик - Джойс состоится во второй половине мая в Великобритании. Джошуа и Фьюри встретятся в июне.
Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO. Джо Джойс занимает второе место в рейтинге организации.
Энтони Джошуа владеет поясами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).
- Напомним, 26 января Джо Джойс заявил, что встретится с Александром Усиком в поединке за звание "временного" чемпиона мира WBO в апреле.
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