Британский тяжеловес рассказал, когда наконец состоится чемпионский бой с Усиком

26 января, 2021, 09:50

Британский боксер Джо Джойс заявил, что встретится с украинцем Александром Усиком в поединке за звание "временного" чемпиона мира WBO в апреле

Об этом сообщает vRINGe.com .

По словам Джойса, предварительно его поединок против Усика за титул "временного" чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации) состоится в апреле.

"Мы предварительно запланировали бой с Усиком на апрель. Переговоры об условиях поединка уже в разгаре. Ждем, когда переговорный процесс закончится. Тогда и узнаем все детали. Усик - мой приоритет, без вариантов. И я уверен, что WBO тоже очень сильно хочет, чтобы этот бой состоялся ", - рассказал Джойс.

Британец выразил убеждение, что победитель их поединка с украинцем встретится с Джошуа или Фьюри.

"В WBO не хотят отказываться от участия в поединке Фьюри - Джошуа. Поэтому логично предположить, что нам дадут разыграть "временный" титул, а победитель выйдет на бой за абсолютное чемпионство. Бой Фьюри-Джошуа состоится, несмотря на все "политические" моменты. Я уверен в этом. У хэвивейта уже давно не было поединков за звание абсолютного чемпиона. Поэтому интерес огромный", - пояснил Джойс.

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO. Джо Джойс занимает второе место в рейтинге организации.

Джошуа владеет поясами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Напомним, 21 января Джо Джойс пообещал взять у Александра Усика реванш за поражение во Всемирной серии бокса.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb