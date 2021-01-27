В Италии расшифровали, что сказал Ибрагимович во время ссоры с футболистом "Интера"
Об этом сообщает Sport Mediaset.
В конце первого тайма четвертьфинального матча Кубка Италии "Милан" - "Интер" между шведским и бельгийским форвардами произошла ссора.
Защитник "Милана" Алессио Романьоли сфолил против Лукаку, что вызвало недовольство бельгийца. Златан Ибрагимович присоединился к спору. В Италии расшифровали, что швед сказал Лукаку: "Иди занимайся своим вуду-дерьмом, маленький ослик". На это Лукаку ответил: "Хочешь поговорить о моей матери? Сукин сын".
Арбитр дал обоим игрокам желтые карточки, а Ибрагмович на 58-й минуте получил повторное предупреждение и заработал удаление.
Издание предполагает, что Ибрагимович в перепалке с Лукаку вспомнил слова владельца "Эвертона" Фарада Мошири в 2018 году, который, рассказывая о переходе бельгийца в "Манчестер Юнайтед", сказал, что мать нападающего во время поездки в Африку посоветовала сыну перейти в "Челси" и это было "что-то связанное с вуду". Сам Лукаку отрицал это.
В итоге "Интер" в овертайме победил "Милан" 2:1 и вышел в полуфинал Кубка Италии.
- Напомним, 26 января в четвертьфинале Кубка Италии по футболу "Интер" победил "Милан" со счетом 2:1.
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