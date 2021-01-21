В Одесской области снесли памятник Ленину

21 января, 2021, 12:56

Памятник Ленину в поселке Калчева Одесской области демонтировали 21 января

Об этом Радио Свобода сообщил руководитель Южного регионального отдела Украинского института национальной памяти Сергей Гуцалюк.

"Памятник демонтировали после обращения в ОГА. Все проходило под контролем полиции, официально", - сказал он.

Монумент демонтировали продали в парк Фрумушика-Нова, где в последние годы собирают советские памятники.

Гуцалюк отметил, что до конца января в Одесской области планируют демонтировать еще один памятник Ленину.

Ранее СМИ сообщали о закрытии уголовного производства в отношении памятника Ленину в селе Калчева Болградского района Одесской области.

Впоследствии дело вновь открыли , она касается памятников Ленину в трех селах на юге Одесской области.