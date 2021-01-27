В августе - декабре потребители переплатили газсбытам 8,4 млрд грн, - Минэнерго
27 января, 2021, 12:36
С момента открытия рынка газа в августе потребители переплатили газсбытам 8,4 млрд грн, или 670 грн на каждого абонента
Об этом говорится в пояснительной записке к проекту правительственного постановления №1236.
"По нашим оценкам, в августе - декабре 2020 года из-за наличия доминирующего положения у региональных газоснабжающих компаний бытовые потребители переплатили 8,4 млрд грн (или 670 грн на каждого абонента)", - говорится в документе.
Так, по данным ведомства, в течение указанного периода средняя цена региональных газоснабжающих компаний на 36% превышала цену ГК "Нафтогаз Украины". При этом их доля в сегменте продажи газа для нужд населения составляла более 90%.
- Напомним, поставщики газа снизили февральскую цену на газ для населения до установленных правительством 6,99 грн / куб. м и ниже.
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