Инсайдер назвал ключевое условие проведения боя-реванша Ломаченко против Лопеса

19 января, 2021, 11:50

Американский боксер Теофимо Лопес согласится провести второй бой с украинцем Василием Ломаченко только за большие деньги

Об этом заявил Даг Фишер - главный редактор авторитетного журнала The Ring.

По его словам, Теофимо Лопес согласится на реванш с Василием Ломаченко только в случае, если получит за бой против украинца значительно больше, чем за поединки с австралийцем Джорджем Камбососом и американцем Девином Хейни.

"Сомневаюсь, что реванш состоится. Теофимо понимает, что у него осталось несколько боев в легком весе, и, скорее всего, он предпочтет "свежую кровь". К тому же, Лопеса могут оттолкнуть нездоровые заявления Ломаченко после боя, и он откажет в реванше назло ему. Но если денег в реванше с Ломой будет больше, чем с Джорджем Камбососом в Австралии и Девином Хейни (допустим, Дубай даст им $25-30 млн), то Лопес пойдет на это. Деньги в любом случае скажут громче, чем Лома", - убежден Фишер.

В октябре 2020 года Василий Ломаченко проиграл американцу Теофимо Лопесу в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в легком весе (до 61,2 кг).

13 января стало известно, что организаторы с Ближнего Востока заинтересованы в проведении второго боя за титул абсолютного чемпиона мира между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом.

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