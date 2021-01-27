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Татаров пришел на празднование дня рождения Зеленского, - Бутусов

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров присутствовал на праздновании дня рождения президента Владимира Зеленского в Офисе президента 26 января

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил в соцсетях журналист Юрий Бутусов.

"Татаров, участник подавления протестов на Майдане, что оправдывал нападения на протестующих, присутствовал на праздновании дня рождения президента Владимира Зеленского. Татаров продолжает в полном объеме работать в Офисе президента, встречается с Зеленским, выполняет его задания и поручения ", - пишет Бутусов.

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