С 1 сентября госорганам могут запретить требовать бумажные справки: Минцифры работает над законопроектом
27 января, 2021, 14:27
Министерство цифровой трансформации начало работу над проектом закона, который запретит государственным органам требовать бумажные справки, если необходимая информация уже есть в госреестре
Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал в Telegram.
"Начали разработку законопроекта, который должен запретить с 1 сентября 2021-го госорганам в Украине требовать бумажные документы / справки у граждан, если необходимая информация уже и так есть в государственных реестрах", - написал Федоров.
- Напомним, Федоров назвал приоритетные для разработки и доработки в 2021 году законопроекты.
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