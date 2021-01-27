С 1 сентября госорганам могут запретить требовать бумажные справки: Минцифры работает над законопроектом

27 января, 2021, 14:27

Министерство цифровой трансформации начало работу над проектом закона, который запретит государственным органам требовать бумажные справки, если необходимая информация уже есть в госреестре

Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал в Telegram.

"Начали разработку законопроекта, который должен запретить с 1 сентября 2021-го госорганам в Украине требовать бумажные документы / справки у граждан, если необходимая информация уже и так есть в государственных реестрах", - написал Федоров.

Напомним, Федоров назвал приоритетные для разработки и доработки в 2021 году законопроекты.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb