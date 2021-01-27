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Espreso.tvСпортРоналду трогательно поздравил невесту с днем рождения

Роналду трогательно поздравил невесту с днем рождения


фото: Getty Images
Португальский футболист Криштиану Роналду трогательно поздравил свою невесту Джорджину Родригес с днем рождения

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram Роналду.

Сегодня, 27 января, Джорджина Родригес празднует свое 27-летие.

"Наилучшие пожелания любви всей моей жизни", - написал Криштиану Роналду.

У 35-летнего Роналду четверо детей. Самому старшему сыну Криштиану Роналду-младшему 10 лет, он родился в июне 2010-го от неизвестной женщины. В 2017 году у португальского футболиста родились близнецы от суррогатной матери.

Джорджина родила для форварда "Ювентуса" девочку Алану Мартину, которой в ноябре исполнится 3 года.

 

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