Роналду трогательно поздравил невесту с днем рождения

27 января, 2021, 17:35

Португальский футболист Криштиану Роналду трогательно поздравил свою невесту Джорджину Родригес с днем рождения

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram Роналду.

Сегодня, 27 января, Джорджина Родригес празднует свое 27-летие.

"Наилучшие пожелания любви всей моей жизни", - написал Криштиану Роналду.

У 35-летнего Роналду четверо детей. Самому старшему сыну Криштиану Роналду-младшему 10 лет, он родился в июне 2010-го от неизвестной женщины. В 2017 году у португальского футболиста родились близнецы от суррогатной матери.

Джорджина родила для форварда "Ювентуса" девочку Алану Мартину, которой в ноябре исполнится 3 года.

В сентябре сообщалось, что гражданская жена Криштиану Роналду Джорджина Родригес согласилась выйти замуж за португальского футболиста.

В декабре Роналду показал, как он празднует Рождество в семейном кругу.