Расстрел Майдана: суд разрешил заочное производство по экс-министру обороны Лебедеву
27 января, 2021, 14:10
Печерский районный суд Киева разрешил провести досудебное расследование против бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
"Разрешение предоставлено в уголовном производстве по подозрению бывших президента Украины, министра внутренних дел и его заместителя, председателя Службы безопасности Украины ... и других высокопоставленных должностных лиц в организации в составе преступной группировки с 18 по 20 февраля 2014 года ряда тяжких и особо тяжких преступлений", - говорится в сообщении.
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