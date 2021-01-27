Расстрел Майдана: суд разрешил заочное производство по экс-министру обороны Лебедеву

27 января, 2021, 14:10

Печерский районный суд Киева разрешил провести досудебное расследование против бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Разрешение предоставлено в уголовном производстве по подозрению бывших президента Украины, министра внутренних дел и его заместителя, председателя Службы безопасности Украины ... и других высокопоставленных должностных лиц в организации в составе преступной группировки с 18 по 20 февраля 2014 года ряда тяжких и особо тяжких преступлений", - говорится в сообщении.

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