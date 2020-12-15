Расстрелы Майдана: суд разрешил заочно расследовать дело в отношении экс-главы МВД Захарченко

15 декабря, 2020, 11:59

Печерский районный суд Киева удовлетворил иск о проведении специального досудебного расследования против экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко по делу о расстреле Майдана

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Такое решение суда дает право стороне обвинения в проведении досудебного расследования в отношении подозреваемого в его отсутствие (in absentia)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавляют, что разрешение предоставлено по делу по подозрению експрезидента Януковича, эксминистр внутренних дел Захарченко и его заместителя, председателя СБУ Якименко и его первого заместителя, командующего внутренних войск МВД Шуляк и других высокопоставленных должностных лиц в организации в составе преступной группировки с 18 по 20 февраля 2014 года.