Рада планирует ввести наказание коллекторов за незаконное давление на должников

27 января, 2021, 11:33

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона №4241 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты должников при урегулировании просроченной задолженности"

Проект закона в первом чтении поддержали 355 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к проекту закона законопроект, в частности, дает определение таких терминов, как "урегулирование просроченной задолженности" и "коллекторская компания".

Документ обязывает коллекторские компании соблюдать требования к этичному поведению и правил взаимодействия с должником. Кроме того, банки будут обязаны информировать должника о привлечении коллекторской компании к урегулированию просроченной задолженности, а также контролировать деятельность коллекторов и давать рекомендации по устранению нарушений. Банки также обяжут расторгнуть договор с коллекторской компанией в одностороннем порядке в случае нарушения ею требований к этичному поведению, если таковые произошли дважды или чаще за год.

Согласно законопроекту надзор за коллекторскими компаниями будет осуществлять Национальный банк Украины. В частности, регулятор сможет устанавливать дополнительные требования относительно взаимодействия с потребителями, штрафовать компании-нарушители и исключать их из Реестра коллекторских компаний.

В то же время коллекторы будут обязаны соблюдать требования этичного поведения при взаимодействии с потребителем. Документ, в частности, устанавливает исчерпывающий перечень средств дозволенного взаимодействия с должником и ограничивает максимальную частоту такого взаимодействия. За нарушение этих требований коллекторы могут быть наказаны штрафом или исключением из реестра с последующим запретом на ведение такой деятельности.

Напомним, по данным Опендатабот, количество людей с долгами за год выросло на 18%, или на 300 тыс. человек.