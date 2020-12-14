Количество должников в Украине за год возросло на 18%: больше всего долгов за коммуналку

14 декабря, 2020, 12:50

Количество людей с долгами за год возросло на 18% или на 300 тыс. человек

Об этом сообщает Опендатабот.

"Более 2 миллионов украинцев - в реестре должников. За год их количество выросло на 18%. Так, должниками стали 300 000 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2020 году больше всего должников появилось в следующих категориях: взыскание задолженности по оплате коммунальных услуг - количество таких должников выросло на 36% за год (или на 57 тыс. человек); взыскания средств, например кредитов, - на 24% (или 150 тыс. человек); взыскания штрафов по делам об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения - на 22% (или 96 тыс. человек); взыскания штрафов по делам об административных правонарушениях - на 21% (или 70 тыс. человек).

"Рост количества должников можно связать с несколькими причинами. Это задолженности украинцев, возникшие во время карантина, и увеличение процента долгов, продаваемых коммунальными службами и банками профессиональным коллекторским компаниям. Значительное влияли на заполнение Единого реестра должников введение видеофиксации нарушений ПДД и появление инспекции по парковке", - пояснили в Опендатабот.

В Опендатабот также напомнили, что на лицо, попавшее в реестр должников, может быть наложен ряд ограничений. В частности, речь идет о запрете на выезд из страны, блокировании денег на счетах в банках и запрете открывать счета, запрете на продажу и покупку недвижимости, а также взыскании задолженности со всех официальных доходов.

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