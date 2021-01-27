"Милан" бесплатно погнал из команды футболиста сборной Аргентины
Об этом сообщает официальный сайт "Лацио".
"Лацио" объявил о трансфере защитника "Милана" Матео Мусаккио. У аргентинца завершался контракт с "россонери" и боссы итальянского топ-клуба решили отпустить центрбэка в Рим бесплатно. Финансовые условия нового контракта Мусаккио не сообщаются.
В нынешнем сезоне Матео Мусаккио полностью потерял доверие главного тренера "Милана" Стефано Пиола. 30-летний аргентинец провел за миланский клуб только 2 матча.
Мусаккио перешел в "Милан" в 2017 году. Итальянцы заплатили испанскому "Вильярреалу" 18 млн евро за защитника, который провел 6 матчей за сборную Аргентины по футболу.
"Милан" с отрывом в 2 балла лидирует в турнирной таблице Серии А.
Lazio (@OfficialSSLazio) January 27, 2021
- Напомним, 26 января в четвертьфинале Кубка Италии по футболу "Интер" победил "Милан" со счетом 2: 1.
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