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Espreso.tvСпорт"Милан" бесплатно погнал из команды футболиста сборной Аргентины

"Милан" бесплатно погнал из команды футболиста сборной Аргентины


фото: Getty Images
Защитник итальянского "Милана" Матео Мусаккио бесплатно достался римскому "Лацио"

Об этом сообщает официальный сайт "Лацио".

"Лацио" объявил о трансфере защитника "Милана" Матео Мусаккио. У аргентинца завершался контракт с "россонери" и боссы итальянского топ-клуба решили отпустить центрбэка в Рим бесплатно. Финансовые условия нового контракта Мусаккио не сообщаются.

В нынешнем сезоне Матео Мусаккио полностью потерял доверие главного тренера "Милана" Стефано Пиола. 30-летний аргентинец провел за миланский клуб только 2 матча.

Мусаккио перешел в "Милан" в 2017 году. Итальянцы заплатили испанскому "Вильярреалу" 18 млн евро за защитника, который провел 6 матчей за сборную Аргентины по футболу.

"Милан" с отрывом в 2 балла лидирует в турнирной таблице Серии А.

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