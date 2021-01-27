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Espreso.tvОбщество"Батькивщина" будет предлагать провести референдумы по пяти вопросам, - Тимошенко

"Батькивщина" будет предлагать провести референдумы по пяти вопросам, - Тимошенко


фото: ba.org.ua
ВО "Батькивщина" планирует инициировать проведение референдумов

Об этом заявила лидер партии Юлия Тимошенко, сообщает УП.

"Мы инициируем проведение референдумов по пяти вопросам: украинский газ и атомную электроэнергию с 30% рентабельностью отдать гражданам Украины, вопрос земли -"нет" продаже сельскохозяйственной земли; продажа стратегической собственности (газопровод, железная дорога, Укрпочта и т. д.); о марихуане - мы спросим у людей, готовы ли они легализовать достаточно тяжелый наркотик, и игорный бизнес", - отметила она.

  • 26 января Верховная Рада поддержала во втором чтении закон о всеукраинском референдуме.
 
 
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