"Батькивщина" будет предлагать провести референдумы по пяти вопросам, - Тимошенко
27 января, 2021, 14:42
ВО "Батькивщина" планирует инициировать проведение референдумов
Об этом заявила лидер партии Юлия Тимошенко, сообщает УП.
"Мы инициируем проведение референдумов по пяти вопросам: украинский газ и атомную электроэнергию с 30% рентабельностью отдать гражданам Украины, вопрос земли -"нет" продаже сельскохозяйственной земли; продажа стратегической собственности (газопровод, железная дорога, Укрпочта и т. д.); о марихуане - мы спросим у людей, готовы ли они легализовать достаточно тяжелый наркотик, и игорный бизнес", - отметила она.
- 26 января Верховная Рада поддержала во втором чтении закон о всеукраинском референдуме.
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