Оккупанты стреляли по украинским позициям вблизи Зайцевого, Луганского, Авдеевки и Марьянки

27 января, 2021, 18:47

В течение текущих суток, 27 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Зайцево, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Луганского - из станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в пригороде Авдеевки и Марьинки оккупант вел огонь в сторону украинских позиций из стрелкового оружия, а вблизи Водяного, что на Приазовье - еще и из подствольного гранатомета.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских защитников нет.

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