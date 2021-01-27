Оккупанты стреляли по украинским позициям вблизи Зайцевого, Луганского, Авдеевки и Марьянки
27 января, 2021, 18:47
В течение текущих суток, 27 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Зайцево, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Луганского - из станкового противотанкового гранатомета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в пригороде Авдеевки и Марьинки оккупант вел огонь в сторону украинских позиций из стрелкового оружия, а вблизи Водяного, что на Приазовье - еще и из подствольного гранатомета.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских защитников нет.
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