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Espreso.tvОбществоПортнов через суд обязал Минобразования пересмотреть учебники истории по событиям Революции Достоинства

Портнов через суд обязал Минобразования пересмотреть учебники истории по событиям Революции Достоинства

Окружной административный суд Киева обязал Министерство образования и науки пересмотреть учебники по истории об освещении событий Революции Достоинства

Об этом говорится в решении суда от 21 января. передает Hromadske .

Сначала заместитель руководителя администрации президента Януковича Портнов обратился к Минобразования с требованием пересмотреть восемь учебников для 5-11 классов по истории Украины. Также он требовал пересмотреть другие пособия и учебные программы, в которых описание событий 2013-2014 годов и которые рекомендовало или утвердило министерство.

В решении говорится, что МОН отклонил требование, Портнов обратился в суд. Экс-чиновник заявляет, что в учебниках истории с 2013 года выкладывается "односторонне, с придумыванием фактов", а также "содержит признаки искажения информации и событий, имевших место в период 2013-2014 годов, манипулирование фактами и оценками событий этого периода"

В качестве примера информации, Портнов привел учебник по истории Украины для 11 класса (авторы BC Власов, CB Кульчицкий):

"22 января 2014, в День соборности Украины, снайперы "Беркута" застрелили на улице Грушевского пяти активистов Евромайдана".

Портнов указывает, что авторы однозначно утверждают, что именно правоохранители убили пять человек, хотя в Едином государственном реестра судебных решений нет приговоров о том, что сотрудники "Беркута" признаны виновными в убийстве активистов Евромайдана.

Суд встал на сторону Портнова и удовлетворил его требования. В частности, суд признал противоправной бездеятельность Минобразования, когда ведомство отказалось пересмотреть учебники. Также министерство обязали пересмотреть учебники для 5-11 классов, вышедших в 2018-2019 годах.

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