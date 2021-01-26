Портнов через суд обязал Минобразования пересмотреть учебники истории по событиям Революции Достоинства
Об этом говорится в решении суда от 21 января. передает Hromadske .
Сначала заместитель руководителя администрации президента Януковича Портнов обратился к Минобразования с требованием пересмотреть восемь учебников для 5-11 классов по истории Украины. Также он требовал пересмотреть другие пособия и учебные программы, в которых описание событий 2013-2014 годов и которые рекомендовало или утвердило министерство.
В решении говорится, что МОН отклонил требование, Портнов обратился в суд. Экс-чиновник заявляет, что в учебниках истории с 2013 года выкладывается "односторонне, с придумыванием фактов", а также "содержит признаки искажения информации и событий, имевших место в период 2013-2014 годов, манипулирование фактами и оценками событий этого периода"
В качестве примера информации, Портнов привел учебник по истории Украины для 11 класса (авторы BC Власов, CB Кульчицкий):
"22 января 2014, в День соборности Украины, снайперы "Беркута" застрелили на улице Грушевского пяти активистов Евромайдана".
Портнов указывает, что авторы однозначно утверждают, что именно правоохранители убили пять человек, хотя в Едином государственном реестра судебных решений нет приговоров о том, что сотрудники "Беркута" признаны виновными в убийстве активистов Евромайдана.
Суд встал на сторону Портнова и удовлетворил его требования. В частности, суд признал противоправной бездеятельность Минобразования, когда ведомство отказалось пересмотреть учебники. Также министерство обязали пересмотреть учебники для 5-11 классов, вышедших в 2018-2019 годах.
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