Портнов через суд обязал Минобразования пересмотреть учебники истории по событиям Революции Достоинства

26 января, 2021, 14:55

Окружной административный суд Киева обязал Министерство образования и науки пересмотреть учебники по истории об освещении событий Революции Достоинства

Об этом говорится в решении суда от 21 января. передает Hromadske .

Сначала заместитель руководителя администрации президента Януковича Портнов обратился к Минобразования с требованием пересмотреть восемь учебников для 5-11 классов по истории Украины. Также он требовал пересмотреть другие пособия и учебные программы, в которых описание событий 2013-2014 годов и которые рекомендовало или утвердило министерство.

В решении говорится, что МОН отклонил требование, Портнов обратился в суд. Экс-чиновник заявляет, что в учебниках истории с 2013 года выкладывается "односторонне, с придумыванием фактов", а также "содержит признаки искажения информации и событий, имевших место в период 2013-2014 годов, манипулирование фактами и оценками событий этого периода"

В качестве примера информации, Портнов привел учебник по истории Украины для 11 класса (авторы BC Власов, CB Кульчицкий):

"22 января 2014, в День соборности Украины, снайперы "Беркута" застрелили на улице Грушевского пяти активистов Евромайдана".

Портнов указывает, что авторы однозначно утверждают, что именно правоохранители убили пять человек, хотя в Едином государственном реестра судебных решений нет приговоров о том, что сотрудники "Беркута" признаны виновными в убийстве активистов Евромайдана.

Суд встал на сторону Портнова и удовлетворил его требования. В частности, суд признал противоправной бездеятельность Минобразования, когда ведомство отказалось пересмотреть учебники. Также министерство обязали пересмотреть учебники для 5-11 классов, вышедших в 2018-2019 годах.