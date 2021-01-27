Накопительная система не решает проблемы нынешних пенсионеров, - Розенко
27 января, 2021, 13:25
Накопительная пенсионная система может решить проблемы людей моложе 45-50 лет, но не нынешних пенсионеров
Такую позицию высказал Павел Розенко, бывший вице-премьер-министр, экс-министр социальной политики, в программе "Еспресо кошелек" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".
"Накопительная пенсионная система не решает таким образом вопрос нынешних категорий пенсионеров. Да, оно решит вопрос молодых людей, которые, условно говоря, моложе 45-50 лет. Оно частично решит этот вопрос, но через 15-20 лет", - сказал Розенко.
Он подчеркнул, что действующая власть не говорит, что делать нынешним пенсионерам.
- В правительстве рассчитывают, что закон о введении в Украине накопительного уровня пенсионной системы будет принят уже в 2021 году. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью "Интерфакс-Украина".
- Эксперты говорят, что накопительная система - не панацея, и призывают экономить на собственную пенсию.
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