Накопительная система не решает проблемы нынешних пенсионеров, - Розенко

27 января, 2021, 13:25

Накопительная пенсионная система может решить проблемы людей моложе 45-50 лет, но не нынешних пенсионеров

Такую позицию высказал Павел Розенко, бывший вице-премьер-министр, экс-министр социальной политики, в программе "Еспресо кошелек" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"Накопительная пенсионная система не решает таким образом вопрос нынешних категорий пенсионеров. Да, оно решит вопрос молодых людей, которые, условно говоря, моложе 45-50 лет. Оно частично решит этот вопрос, но через 15-20 лет", - сказал Розенко.

Он подчеркнул, что действующая власть не говорит, что делать нынешним пенсионерам.