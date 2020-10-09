Как улучшить украинскую пенсионную систему. Экспертный опрос

10 октября, 2020, 08:53

Средняя пенсия по Украине по состоянию на июль составила 3394 грн, а это менее 30% средней зарплаты. А премьер-министр заявляет, что через 15 лет Украина вообще не сможет выплачивать пенсии

Николай Шамбир, советник Министра социальной политики Украины:

Министерство только радуется, что премьер-министр так глубоко понимает процессы, которые интересуют всех. Был поднят вопрос демографии. Очень хорошо, что этот вопрос стоит на повестке дня у страны, где коронавирус и война, вызванная агрессией России. Потому что это вопрос стратегического развития государства - причем не близкой стратегии, на 3-4 года, а стратегии долгосрочной, на 20-30 лет.

Проблема пенсионных систем всех государств - это соотношение плательщиков и получателей. В Украине одна из самых сложных демографических ситуаций. Мы имеем 13 млн плательщиков и 11,3 мн пенсионеров, то есть около 1: 1. Эта ситуация с каждым годом ухудшается. Это является одним из показателей проблем в пенсионной системе. Пенсионная система, и солидарная частности, могут успешно работать, когда есть хорошее соотношение 2: 1, два плательщики - один получатель.

С цифры 203 млрд грн, которые идут из бюджета в Пенсионный фонд, 38 млрд грн - дефицит. И эта цифра даже за последние годы далеко не худшая. Если мы берем солидарные системы европейских стран, то сегодня буквально единицы не являются дефицитными.

Проблему характеризует именно дефицит Пенсионного фонда. Вопросам преодоления дефицита должен заниматься в том числе Минсоцполитики. Дефицит при росте экономики очень просто преодолеть: не повышать пенсии. Тогда дефицит преодолевается за счет повышения взносов. Но, конечно, мы по этому пути идти тоже не можем, потому что пенсии в Украине очень низкие. Правительство не может взять на себя решение чисто математически достичь бездефицитности пенсионного фонда. Мы должны иметь баланс между расходами, которые идут из государственного бюджета, в том числе и на покрытие дефицита и повышением пенсий и поддержанием хоть каком-то уровне их покупательной способности.

Накопительная система не является панацеей и она не призвана полностью изменить солидарную систему.

Наше законодательство предусматривает трехкомпонентную пенсионную систему:

солидарная система первого уровня,

обязательная накопительная система второго уровня,

добровольное накопление третьего уровня.

Первый и третий уровень у нас действуют. Добровольное накопление существует, может не такая расширена сеть, но есть определенный опыт существования, и это уже положительно.

Запуск обязательной накопительной даст стабилизацию пенсионной системе. Доход пенсионера из трех источников будет способствовать стабильности: если в какой-либо из систем есть проблема, другие компенсируют. Мы именно так будем рассматривать необходимость запуска второго уровня.

Вводя второй уровень, нужно учесть и вопросы взносов, и вопрос сохранения накоплений, вопросы развития фондового рынка, коррупциогенных факторов.

Вместе с тем, для его запуска не нужно очень много времени, то есть даже 2021 год может быть стартом, хотя и не с начала года.

Андрей Рева, бывший Министр социальной политики:

Проблемы в Пенсионном фонде есть всегда. Но их причины и пути решения, по моему мнению, очень отличаются от того, что объявил Шмыгаль. Давайте разберем по пунктам то, что сказал Шмыгаль.

Плохая демография. Он говорит о том, что в будущем один работающий должен содержать двух пенсионеров. У нас 11,3 млн пенсионеров. И даже по отрицательным оценкам 22 млн человек трудоспособного возраста. То есть на сегодняшний день у нас два человека трудоспособного возраста и один пенсионер.

А как вообще выплачивается пенсия? Пенсия выплачивается за счет средств пенсионного фонда. Мы с вами работаем, работодатель начисляет на нашу заработную плату единый социальный взнос (ЕСВ), который направляется в Пенсионный фонд, и выплачивается пенсия пенсионерам. Чем больше нас с вами, работающих, тем больше денег в Пенсионном фонде, тем выше пенсии.

Сегодня плательщиками в Пенсионный фонд является только 10 млн граждан (при том, что 22 млн человек трудоспособного возраста). Так в чем проблема: в плохой демографии, или в том, что у нас половина граждан трудоспособного возраста не платит социальный взнос?

Если мы посмотрим на эти 10 млн, которые платят, и 12 млн, которые не платят.

За 3 млн людей у нас платит государство, это социально незащищенные люди: женщины в отпуске по уходу за ребенком, получатели социальной помощи.

3 млн людей, которые работают и официально занятыми, освобождены от уплаты единого социального взноса.

У нас 2 млн безработных.

3 млн находятся за рубежом.

Наконец, есть люди, которые работают в тени.

Если мы проанализируем контингент людей, которые сегодня есть в Украине или временно выехали, то мы видим огромный резерв людей, которые могут платить взносы в Пенсионный фонд.

Давайте посмотрим, как платят. У нас с 10 млн людей, которые платят взносы в Пенсионный фонд, есть наемные работники, за которых платит работодатель; есть предприниматели, которые являются самозанятыми лицами, уплачивают ЕСВ. Если взять людей, которые платят взнос из минимальной заработной платы, то с 10 млн таких 4 млн. Это значит, что их месячный платеж в Пенсионный фонд составляет 1100 грн в месяц. Представьте: минимальная пенсия для человека без стажа - 1712 грн, а с полным стажем - 2100 грн.

То есть 4 млн работающих на минимальной зарплате удерживают 2 млн пенсионеров. А 6 млн на белой зарплате содержат 9 млн пенсионеров, то есть два работающих удерживают трех пенсионеров. Это справедливо? Это не перекосы в нагрузке на работающих? Может ли правительство это исправить?

Мы же говорим, что человек должен иметь нормальную пенсию. Но когда он платит 1100 грн, какая у него будет пенсия, когда он выйдет на заслуженный отдых? В лучшем случае минимальна. То возможно этот вклад должен быть адекватным? Который даст возможность иметь хотя бы 40% от средней зарплаты по стране, чтобы человек мог жить.

Шмыгаль говорит: мы введем общеобязательную накопительную систему. Что это значит? Он сказал, что не надо повышать налоги в будущем. Поэтому мы сейчас их повысим. Потому что чтобы отправить деньги в накопительную систему, надо их где-то взять. Мы с вас заберем 4%: 2% вы заплатите по зарплате, еще 2% по ЕСВ, и мы направим в негосударственные пенсионные фонды. Кто будет гарантировать эти вклады? Каким будет размер пенсии после того, как эти средства попадут туда? А что будет, если эти средства пропадут? На это ответов нет.

Если у вас есть лишние деньги, вы верите негосударственным пенсионным фондам, вы можете сами туда пойти. 884 тыс. человек застраховано. Есть 63 фонда, они работают с 2004 года. Но результаты деятельности этих фондов плачевны.

Проблема даже не в том, чтобы собрать с людей деньги - хотя это дополнительный налог. А в том, что эти деньги никогда не будут работать на людей.

Для того чтобы вводить накопления, нужно создать условия. Нельзя сначала собрать деньги, а потом думать, куда их вложить. Вы сначала создайте фондовый рынок, выведите из тени экономику, прекратите теневую занятость, поборите безработицу, и тогда - пожалуйста.

Григорий Овчаренко, глава подразделения по управлению локальными активами группы ICU:

Наконец наш премьер-министр решился - и это очень хорошо - снять эти розовые очки и сказать людям правду. Действительно, существующая солидарная система не способна обеспечить приемлемый уровень пенсий. Это происходит во всех странах.

Очень просто говорить, что все будет хорошо, что государство вас обеспечит. Но это не так. Эксперты уже 10 лет говорят, что существующая система не может обеспечить наших будущих пенсионеров.

Сегодня уровень пенсий крайне маленький, и это вопрос поступлений. К сожалению, поступления в Пенсионный фонд будут уменьшаться. Если мы даже распределим весь наш государственный бюджет на количество пенсионеров - получится чуть больше 8 тыс. грн, это даже не $ 300.

Существующая солидарная система зависит от баланса работающего населения и пенсионеров. Есть три возможных направления, как ее улучшить.

Во-первых, увеличить размер поступлений. Для этого можно увеличить количество работающих. Другое направление - это повышение так называемого "официального" трудоустройства. Существует и проблема трудовой миграции, поэтому возможность возврата этой части и трудоустройства этих категорий граждан в Украине тоже увеличит размер поступлений в существующей пенсионной системы.

Второй путь - это улучшение администрирования. Это улучшение эффективности осуществления выплаты, работа с существующим реестром.

Существуют так называемые "параметрические" изменения. Недавно, три года назад, был повышен страховой стаж до 30-35 лет. Это достаточно существенное повышение, что требует почти ежегодного трудоустройства после окончания вуза. Но существует еще возможность изменения пенсионного возраста. Но это достаточно спорный вопрос, и он воспринимается населением не очень положительно.

Это - три направления, которые могут увеличить размер поступлений в Пенсионный фонд Украины, и таким образом улучшит существующий баланс. Потому что сегодня дефицит Пенсионного фонда Украины достигает почти 40%. К сожалению, со временем, в силу демографических изменений, он будет увеличиваться.

Накопительная система существует почти во всех странах, даже в так называемых странах постсоветского пространства. Недавно такая система заработала и у наших восточных соседей - в Грузии, Армении. Она предусматривает, что за счет или дополнительных взносов или перераспределения существующих взносов каждый человек накапливает себе лично на пенсию. Этот переход необходим для того, чтобы снять часть нагрузки государства и переложить ее непосредственно на самих плательщиков. Чтобы добавить размер будущих пенсионных выплат уже непосредственно из кармана самих граждан.

Есть разные взгляды на существование такой накопительной системы, так как она тоже имеет свои риски, как и любая система. Она более чувствительна к системным кризисам. Потому что деньги таких накопительных систем вкладываются непосредственно в рыночные активы. Поэтому они зависят от колебаний и от макроэкономики. Но они не зависят от баланса солидарной системы - количества плательщиков и количества пенсионеров. Поэтому она имеет свои преимущества и недостатки, и в большинстве случаев она дополняет существующую систему.

Накопительная система может и должна вкладывать и в международные рынки капитала, которые со временем дают возможность увеличить со временем покупательную способность этой системы.

Некоторые говорят, что в Украине нет фондового рынка. Это не совсем так. Нет конкретной категории рынка акций. Но существуют другие инструменты, которые работают, в частности, инструменты долгового рынка. Некоторые страны больше вкладывают в инструменты с фиксированной доходностью. К этим инструментам относится и локальный долг, или так называемые государственные облигации, корпоративные облигации, депозиты и другие.

Поэтому для запуска этой системы в Украине уже достаточно инструментов. А запуск такой системы даст и толчок для развития и рынка капитала, и акций.

Мария Репко, заместитель директора Центра экономической стратегии:

Вопрос "Как усовершенствовать существующую украинскую пенсионную систему?" - этот вопрос на несколько миллиардов гривен. Им задаются не только в Украине, но и во всех странах, переживающих старения населения. Эта проблема не решена. И однозначного ответа на нее пока ни у кого.

В 80-е рождаемость в Украине была высокая. Но уже в 1990-е, после распада СССР, рождаемость очень сильно снизилась. Таким образом мы имеем ситуацию, людей в возрасте от 30 до 50 лет, когда они уйдут на пенсию, будет некому заменить в рабочей силе.

Это характеристики нашего населения, которым почти ничего нельзя сделать средствами государственной политики. Разве что тонкие настройки.

Во-первых, изменения в солидарной системе. Одним из компонентов пенсии должен стать стала социальная минимальная норма, то есть очень мало выплата, но ее будут получать все люди, которые не могут работать. Второй компонент - это эта солидарная страховая система, которая учитывает, сколько лет проработала человек, сколько имеет стажа, насколько у нее была высокая зарплата, с которой она платила отчисления.

Можно сказать, что наша сегодняшняя страховая система содержит в себе оба эти компоненты.

К сожалению, с течением времени люди будут выходить на пенсию, а новые люди к рабочей силе привлекаться не будут. Поэтому каждый работающий получит гораздо большую нагрузку в виде пенсионеров, которых они будут вынуждены содержать за счет своего дохода. Поэтому пенсии будут невелики. Большие пенсии просто неоткуда взять.

Очень важно, чтобы сейчас люди в возрасте 30+ очень хорошо это понимали. И, во-первых, накапливали себе на пенсию. Во-вторых, получали те навыки, благодаря которым они смогут зарабатывать себе на жизнь в 50-60 лет. Ну и, в-третьих, конечно, вкладывали в образование своих детей, поддерживать их в старости.

Проблема с накопительной системой в Украине имеет две стороны. Первая - это то, что у нас нет инструментов, в которые можно было бы вкладывать эти накопления на 20-30 лет, и получить если не гарантированный доход, то хотя бы с низким риском. У нас существуют только государственные облигации и очень неприятная история мошенничества на финансовых рынках (как B2B Jewelry, банк "Аркада" с его пенсионным фондом, который вкладывал средства будущих пенсионеров в откровенно мусорные ценные бумаги). И такого много. Это проблема общего развития финансовых рынков, но не только их, скорее - развития правовластия в Украине. Потому финансовые рынки базируются на защите права собственности: защите прав кредиторов, защите прав инвесторов.

И каждый украинец должен понимать, что его пенсия, накопительная в том числе, несмотря на то, будут ли это государственные или частные накопления, - будет зависеть от того, насколько сильно он потребует от власти защиты прав инвесторов.

Вторая особенность накопительных систем. В Украине этого еще не было, но через это прошла Россия, частично даже Польша, частично - Казахстан и - Венгрия. Когда они столкнулись с дефицитом солидарного уровня - то есть в Пенсионном фонде не хватало денег, чтобы платить пенсии текущим пенсионерам - государства засунули руку в карман к людям, которые накапливали себе на этих обязательных счетах. Эти счета были частично национализированы, средства направлены на выплату пенсий текущим пенсионерам. И накопления людей стали такими "виртуальными": может где на счету у тебя что-то появится, а может и не появится. Поэтому это тоже риск, и для Украины он совершенно не нулевой.

С макроэкономической точки зрения, если сейчас нельзя вкладывать в финансовые рынки (ни в акции, ни в облигации, в другие какие-то инструменты капитала, потому что они не существуют), даже если запустить эту накопительную систему, то вкладывать средства пенсионеров будут или в банковские депозиты или в ОВГЗ. Людям сейчас самым ничего не мешает откладывать себе на депозиты. А вложения в ОВГЗ - это такой же государственный долг и государственные обязательства, как и просто выплаты пенсий.

Тарас Козак, президент инвестиционной группы "Универ":

В Украине работает солидарная система. Это значит, что население, которое работает, платит взносы, которые сразу же идут на выплаты пенсионерам. Средства не задерживаются. Хотя это учреждение и называется "Пенсионный фонд", на самом деле это такой "пенсионный канал", в который входят средства по единому социальному взносу, добавляются средства от государственного бюджета, - и тут же все свистит на выплату пенсионерам.

Причем в Украине пенсии небольшие. Если посчитать в иностранной валюте, это до 100 евро, и выплачивать меньше нельзя. Даже на такие невысокие пенсии не хватает средств. Государство обязано дотировать, поддерживать пенсионеров. Этого, в 2020 году, эта поддержка будет более 200 млрд грн. То есть практически половина Пенсионного фонда - это не те средства, которые платят работающие сегодня граждане, а те средства, которые государство берет из бюджета (хотя не должно этого делать).

Надо это менять. Как? Согласно мировому опыту, нужно объединять солидарную и накопительную систему. Накопительная состоит в том, что пока человек работает, он обязан часть своих доходов откладывать специально на пенсию. К тому времени, когда он не сможет обеспечивать себя.

Почему накопительная пенсионная система все еще не создана? Первая проблема политическая. Это не выгодно сегодняшним руководителям, ведь накопительная система даст результаты лет через 20. Все это время это будут дополнительные расходы граждан.

Сегодня нерешенным является вопрос, где брать средства, чтобы откладывать. Или уменьшить отчисления в пенсионный фонд (тогда государство должно будет еще больше дотировать) или дополнительно принимать какие-то взносы с работодателя (а работодатели у нас и так не хотят показывать белую зарплату, так как высокие расходы на фонд оплаты труда), или нагрузить работника, чтобы он с и так часто небольшой зарплаты отдавал то 30-40 лет вперед.

Вторая проблема заключается в доверии к финансовым институтам. Вы сегодня отдаете средства - и будете зависеть от учреждения через 30-40 лет, когда будете старенькие. А вдруг на тот момент эта структура обанкротится? А вдруг деньги исчезнут? А вдруг они девальвируются? Эти вопросы тоже надо решать.

Уже сейчас украинцам, чтобы обеспечить достойную старость, надо - первое и главное - откладывать часть средств не для потребления, а для накопления. Приучить себя к тому, что 10% от зарплаты, а если какая-то премия - то до 50% - должны быть сэкономлены.

Совсем другой вопрос - в каких активах эти средства хранить: в долларах, в гривнах, в золоте, в ценных бумагах и др. Основной принцип инвестора - это диверсификация, то есть раскладывать понемногу в разные кучки. Что-то в долларах, что-то в гривнах, что-то - на депозит, если сумма немного больше, несколько тысяч долларов - уже можно покупать акции за рубежом, еще немного больше - возможно, стоит купить недвижимость. Важно: не вкладывайте деньги в одну корзину.