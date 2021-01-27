Киев третий день подряд бьет температурный рекорд - обсерватория Срезневского

27 января, 2021, 15:25

Синоптики третий день подряд фиксируют температурные рекорды в столице

Об этом говорится на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 26 января в Киеве максимальная температура воздуха поднялась до + 6,9 ° С", - говорится в сообщении.

Так, температура превысила предыдущий рекорд для этого дня 1975 года на 0,2 ° С.

Напомним, 24 января в Киеве впервые за 141 год среднесуточная температура воздуха составляла + 4,4 ° С. А 25 января среднесуточная температура воздуха составляла + 5,5 ° С, что на 0,9 ° С выше рекордного значения температуры для этого дня 1993 года.

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