На 9 градусов выше нормы: 24 января в Киеве стало самым теплым за всю историю наблюдений
Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, передает Еспресо.TV .
"А данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 24 января в Киеве впервые за 141 год среднесуточная температура воздуха составляла + 4,4 ° С, что на 0,6 ° С выше рекордного значения температуры для этого дня 1971", - отметили ученые.
Отмечается, что климатическая норма, на которую опирались метеорологи в 1991-2020 гг. была превышен на 9,1 ° С, что соответствует погоде начале ноября.
Напомним, в 2021 году ученые пересмотрели климатическую норму для Киева в связи с завершением "IV климатического периода" (1991-2020 гг).
Годовые значения температуры воздуха установили на отметку + 9,0 ° С против было + 7,7 ° С в 1991-2020, а норму осадков - 618 мм (было 650 мм).
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