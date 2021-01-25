На 9 градусов выше нормы: 24 января в Киеве стало самым теплым за всю историю наблюдений

25 января, 2021, 10:52

24 января впервые за 141 год наблюдений среднесуточная температура в этот день составила более 4 градуса тепла

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, передает Еспресо.TV .

"А данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 24 января в Киеве впервые за 141 год среднесуточная температура воздуха составляла + 4,4 ° С, что на 0,6 ° С выше рекордного значения температуры для этого дня 1971", - отметили ученые.

Отмечается, что климатическая норма, на которую опирались метеорологи в 1991-2020 гг. была превышен на 9,1 ° С, что соответствует погоде начале ноября.

Напомним, в 2021 году ученые пересмотрели климатическую норму для Киева в связи с завершением "IV климатического периода" (1991-2020 гг).

Годовые значения температуры воздуха установили на отметку + 9,0 ° С против было + 7,7 ° С в 1991-2020, а норму осадков - 618 мм (было 650 мм).

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