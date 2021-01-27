Кабмин утвердил законопроект о совершенствовании методологии расчета прожиточного минимума

27 января, 2021, 13:18

Кабинет министров утвердил законопроект о совершенствовании методологии расчета прожиточного минимума в Украине

Кабмин утвердил проект закона во время заседания, передает Еспресо.TV.

Согласно пояснительной записке к проекту закона документ упорядочивает расчетную величину для определения надбавок, повышений и других выплат, которые зависят от прожиточного минимума и создания условий для повышения его фактического уровня.

Отмечается, что сегодня реальный прожиточный минимум более чем вдвое превышает тот, который установлен правительством. При этом к этой величине привязано более 150 видов выплат, что также влияет на планирование бюджетов всех уровней.

"Методология расчета прожиточного минимума имеет многочисленные недостатки и требует приведения в соответствие с современными требованиями, наборы, применяемые при определении прожиточного минимума в соответствии с судебными решениями, признаны противоправными и недействительными", - говорится в документе.

Следовательно, проект закона предлагает с 1 января 2022 года усовершенствовать подходы к определению прожиточного минимума и усовершенствованию сферы его применения.

Напомним, ранее Министерство социальной политики оценило реальный прожиточный минимум для трудоспособных лиц на уровне 4100 грн, в то время как его закрепленный законодательством показатель составляет 2,7 тыс. грн.

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